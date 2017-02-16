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16.02.2017 17:41

Президент Уругвая пригласил Путина посетить русский город в его стране

Президент Уругвая пригласил президента РФ посетить русский город в его стране. В Кремле 16 февраля проходят переговоры Владимира Путина и Табаре Васкеса.

Как сообщает пресс-служба Кремля, перед началом переговоров стороны поприветствовали друг друга и поздравили со 160-летием установления дипотношений между странами. Затем президент южноамериканской страны пригласил Путина посетить Уругвай и уникальный город, где 90 процентов жителей – русского происхождения.

"Для Правительства Уругвая и для народа Уругвая будет высокой честью, если вы посетите нашу страну. И тогда мы вместе сможем посетить город Сан-Хавьер, куда в начале XX века приехало 300 семей из России, мы вместе сможем их увидеть. И очень важно, что эти семьи привезли в Уругвай свою культуру, свои традиции, свой образ жизни и тем самым обогатили культуру Уругвая. Они нас многому научили. Например, они были первые, кто начал возделывать подсолнечник в Уругвае", – сказал Васкес.


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