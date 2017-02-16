Deutsche Bank не обнаружил финансовых связей Трампа с Россией

Deutsche Bank, который предоставлял Дональду Трампу кредиты на сотни миллионов долларов, провел внутреннее расследование, изучив личный счет президента США на предмет связей с Россией.

Как сообщает 16 февраоля RNS со ссылкой на The Guardian, в ходе проверки никаких доказательств связей Трампа с Россией не найдено.

По данным издания, Deutsche Bank также провел проверку счетов родственников Трампа — дочери Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, который является советником президента. Несмотря на отсутствие доказательств связей между Трампом и Россией, от Deutsсhe Bank требуют нанять независимого аудитора для повторной проверки, отмечает The Guardian.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у Дональда Трампа может возникнуть конфликт интересов с Deutsche Bank на сумму $300 млн. Как отмечало агентство, при заключении сделок Трамп использовал личное поручительство. Таким образом ему удавалось получать более выгодные условия по кредитам.