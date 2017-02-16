Тиллерсону не дали закончить вступительное слово на встрече с Лавровым

Организаторы не дали госсекретарю США Рексу Тиллерсону договорить вступительное слово во время первой встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, после чего организаторы с американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть зал.

Отмечается, что при этом журналист AP Мэттью Ли успел задать вопрос Лаврову, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ответил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности США.