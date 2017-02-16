Советник министра внутренних дел Украины предложил запретить в стране "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать на Украине российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Они "подконтрольны" российским спецслужбам.

Как сообщает телеканал < "112 Украина", Шкиряк сообщил об этом 16 февраля на брифинге в Киеве.

"2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей", – сказал Шкиряк.