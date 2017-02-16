Министр финансов Польши рассказал о сотнях тысяч беженцев с Украины

Министр финансов Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава уже приняла сотни тысяч беженцев с Украины.

Об этом, как пишет Лента.ру, он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Мы принимаем сотни тысяч беженцев с Украины», — отметил Моравецкий. По его словам, польские власти зарегистрировали один миллион украинцев. «1,3 [миллиона], если говорить точно», — добавил он.

Ранее в тот же день сообщалось о заявлении главы украинского МВД Арсена Авакова, который предрек, что количество украинских беженцев в Европу может превысить число сирийских.

В августе 2016-го социологический опрос выявил, что 65 процентов граждан Украины готовы уехать на постоянное место жительства за границу.