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16.02.2017 16:42

Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке

Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
Банк «Санкт-Петербург»

В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

Теперь оплатить услуги Росреестра стало удобнее и быстрее: клиенту достаточно ввести только код платежа, а все реквизиты, сумма и назначение платежа заполнятся автоматически.

В интернет-банке можно оплатить следующие услуги:

  • предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
  • предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (ГКН);
  • пополнение счёта информационного ресурса для запросов сведений по объектам недвижимости.

Банк «Санкт-Петербург» автоматически уведомляет Росреестр о совершении платежа.

Сервис доступен в разделе интернет-банка «Переводы – Оплата услуг».

Комиссия за осуществление одного перевода по поручению клиента в пользу Росреестра для оплаты услуг по предоставлению сведений, внесённых в ГКН и/или ЕГРП, составляет 30 рублей.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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