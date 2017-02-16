За налёт на миллион троих петербуржцев отдадут под суд

Прокуратура Василеостровского района Петербурга направила в суд дело о разбойном нападении на семью, главу которой обвиняемые ранили ножом. Трое налётчиков, по версии следствия, вынесли из квартиры имущество на 1 млн рублей.

Как сообщает горпрокуратура 16 февраля, Михаил Бусников, Сергей Герасимчук и Вячеслав Савенков обвиняются в нападении на трех членов семьи. Как было установлено в ходе следствия, они сами открыли дверь в квартиру, ударили ножом в плечо главу семейства и связали руки скотчем всем, кто находился в квартире. После визита незваных гостей потерпевшие лишились денег и имущества на сумму, которая превысила миллион рублей.

Теперь дело обвиняемых рассмотрит Василеостровский районный суд.