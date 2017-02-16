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Лев Лурье
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16.02.2017 16:34
45 Комментариев

Лев Лурье: Заговор врагов просвещения

Разумным людям конспирология всегда казалась довольно дурацким способом объяснять происходящее. Все дурное, по мнению ее адептов, происходит в результате тайного сговора неких дьявольских сил – Бабельсбергского клуба, тайного мирового правительства, сионских мудрецов. Последние события в нашем городе заставляют задуматься: а может, и правда в конспирологических теориях есть здравое зерно?
Лев Лурье: Заговор врагов просвещения

С 1920-х годов не слышали в Петербурге таких запредельно хамских высказываний в адрес почтенных и уважаемых людей, на которых держится городская культура. Шариковы снова пошли походом на Преображенских.

Кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик заявляет: «В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип являются неотъемлемыми для социального сознания. Кто хулит и «полощет» правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши». Хотелось бы напомнить Василику, что место «у параши» пачкуны будут делить с Пушкиным, Толстым, Салтыковым, Некрасовым, «полоскавшими» царей, Буниным, Солженицыным, Сахаровым, хулившими генеральных секретарей. А Василик будет взирать на это со своей лучшей в камере шконочки у окна.

Михаил Пиотровский выступает против скоропалительной передачи Исаакия РПЦ, обменивается по этому поводу взаимоуважительными открытыми письмами с патриархом. А глава отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин поучает академика: «Михаилу Борисовичу, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?»

Группа петербургских ректоров подписывает письмо, где говорится: «Мы считаем, что процесс передачи Исаакиевского собора должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни». Кто эти провокаторы – Говорухин, Пиотровский, Буров, Гусев, ректор Академии художеств Михайловский, 200 тысяч петербуржцев, подписавших письмо в защиту музея?

Переход духовных пастырей и столпов просвещения с нормального языка на лай напоминает метаморфозу, описанную Сергеем Довлатовым:

"Реакция директора школы Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой:

– Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!

В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель..."

Сейчас торжествующие гунны пошли походом на Публичную (ныне – Российскую национальную) библиотеку. Ее, как известно, без всяких дискуссий и объяснений собираются слить с Ленинкой (Российской государственной). Таинственная бюрократическая комбинация. Почему бы министерству культуры на тех же основаниях не слить Третьяковку с Русским музеем, а Мариинский театр с Большим? Реформа (против которой, кстати, высказался и советник президента по культуре Владимир Толстой, и Смольный, и Законодательное собрание) проводится железом и кровью.

Достаточно было проработавшей 32 года в библиотеке без единого замечания главному библиографу Татьяне Шумиловой публично заявить о своем несогласии с будущей реорганизацией, как ее тут же уволили. «Комментировать выпады сотрудника, который вместо работы бегает по редакциям и пресс-конференциям, иными словами – прогульщика, считаю излишним», – заявил пресс-секретарь.

У большинства пришедших в библиотеку есть запрос, который невозможно удовлетворить без библиографа. Шеф-повар интересуется, как готовили блюда из репы крестьяне Тамбовской губернии, мебельщик ищет чертежи стульев Буля или Мельцера, пенсионера влекут конкретные номера «Российской газеты», из которых он может узнать о возможных бонусах. Знаменитый библиограф Никита Елисеев всегда был главным спасателем. Окруженный разновозрастными и социально пестрыми читателями, он вечно носился с ними от каталога к каталогу, давая невероятные по точности справки. Его деятельность напоминает представление иллюзиониста: «Загадочное убийство на Сенной площади в 1863 году? Посмотрите, дружок, повестушку Николая Животова «Живой труп», по-моему, 1887 год, сейчас найду карточку».

Елисеев продолжает традиции великих библиотекарей Публички – Стасова, Ровинского, Анциферова. Он один из известнейших русских критиков, автор трех книг, лауреат всевозможных премий – городская знаменитость.

Заместитель генерального директора РНБ Елена Тихонова публично называет шестидесятилетнего Елисеева трусом и хамом. Сейчас Елисеев обвинен в двух тягчайших грехах: неправильно «сдал ключи» и «пнул дверь».

Если вспомнить «наезды» на Европейский университет, чистку в Музее истории города, попытки закрыть Пулковскую обсерваторию – получается и правда заговор.

Впрочем, ситуация пока не похожа ни на 1933-й, ни на 1949 год. Фронту невежд и хамов противостоят тысячи петербуржцев, не желающих смириться с подступающим новым средневековьем. Попытки вызвать Майдан на пустом месте опасны для всех. И начальство это, надеемся, начинает потихоньку понимать. Ведь что нужно руководству – тишь, гладь и божья благодать.

Вопящие и бьющие в набат кончают, как правило, быстро и плохо. Сначала лает один человеко-пес, потом подхватывают другие. Но приходят хозяева. Шариков снова становится просто собакой, и его держат на цепи.

Лев Лурье


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комментарии пользователей (45)
Randy
16 февраля 2017 г. 18:04
ТеКС: дак Преображенский тоже был приспособленцем?
ТеКС
16 февраля 2017 г. 18:02
Randy,ну чиновник,ну директор музея,приспособленец к любой власти,наверное бывший коммуняка?)))
Randy
16 февраля 2017 г. 18:02
DoctorDobro: ну может за это время модераторы прочитали Пелевина?
Randy
16 февраля 2017 г. 18:01
soni: пожалуй, неплохо бы вместе с законом об оскорблении президента принять пару закончиков об оскорблениях докторов и профессоров.
DoctorDobro
16 февраля 2017 г. 18:00
Randy: фига с два. Я тут по незнанию процитировал Пелевина лет шесть назад, тут же попал в бан.
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