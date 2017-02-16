Лавров и Тиллерсон начали первую встречу

Глава МИД России Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, перед началом встречи Лавров сделал несколько заявлений.

Это первый личный контакт между российской властью и администрацией нового президента США Дональда Трампа на таком высоком уровне.

Ожидается, что встреча будет посвящена поиску тем сотрудничества и переговоров между новыми властями США и Кремлём.