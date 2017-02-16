Даруй мне тишь твоих библиотек: Что творится в РНБ?

16.02.2017 16:19

Очередной конфликт между сотрудником и руководством произошел в Российской национальной библиотеке. На этот раз дисциплинарному взысканию может быть подвергнут библиограф Публички Никита Елисеев, который, повздорив с замдиректора РНБ Еленой Тихоновой, "пнул дверь". Подробности узнали у участников конфликта.

Напомним, что пристальное внимание к тому, что происходит в Публичке, было привлечено после того, как в начале года пошли разговоры о возможном объединении этой расположенной в Петербурге библиотеки с московской Ленинкой, то есть Российской государственной библиотекой (РГБ). Директор РНБ Александр Вислый и пресс-служба Министерства культуры РФ официально опровергли эту информацию. Несмотря на это, многие сотрудники Публички выступили против объединения.

Ситуация получила свое развитие после того, как из РНБ была уволена главный библиограф Татьяна Шумилова, которая открыто высказывала свое несогласие с идеей объединения библиотек. О том, что произошло, она подробно рассказывала в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. Спустя некоторое время еще одна конфликтная ситуация возникла между замдиректора РНБ Еленой Тихоновой и библиографом Никитой Елисеевым. О том, что случилось на этот раз, рассказали сами участники конфликта:

Аудиоподкаст эфира: