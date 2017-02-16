Иван Складчиков вернется в комитет по промышленной политике в должности первого зампреда

Кандидат на пост первого заместителя председателя комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга, освободившийся после перехода Михаила Пензиева в Росимущество, найден. Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, эту должность займет Иван Складчиков, который сейчас является зампредом комитета по инвестициям.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Михаила Пензиева заместителем главы Росимущества во вторник, 14 февраля.

Иван Складчиков окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2011 по 2013 годы работал в межрегиональном управлении контрольно-финансовой инспекции Минобороны РФ. Затем перешел в комитет по промышленной политике Смольного, где до 2016 года руководил управлением инвестиционной политики и инноваций. С февраля 2016 года по ноябрь 2016 года являлся советником губернатора Петербурга, после чего устроился на должность зампреда в комитет по инвестициям .