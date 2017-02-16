Россия и Швеция возобновили диалог на уровне военных атташе

Россия и Швеция возобновили контакты между странами на уровне военных атташе.

Об этом 16 февраля сообщает RNS со ссылкой на шведское издание Svenska dagbladet. Оно отмечает, что возобновление контактов инициировано Стокгольмом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава шведского внешнеполитического ведомства Маргот Вальстрем 21 февраля встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, что в последние годы на фоне осложнения отношений между Росиией и Евросоюзом в Швеции обсуждается вопрос о возможном вхождении страны в военный блок НАТО. Правда, по оценкам социологов, большинство шведов считают, что страна должна сохранить нейтральный статус.