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16.02.2017 15:58

Покупаешь «комфорт» – получаешь «бизнес»

В условиях конкуренции между застройщиками требования к жилью комфорт-класса растут, а покупатель становится все более требовательным. Строительные компании все чаще включают в проекты массового сегмента «премиальные» опции, которые несколько лет назад были привилегией бизнес-класса*.
Покупаешь «комфорт» – получаешь «бизнес»
«Дом у Московского TIME»

Какие приятные бонусы чаще всего доступны в комфорт-классе сегодня?

1. Дизайнерская отделка мест общего пользования.

Отделка входных групп и этажных холлов по индивидуальному проекту, связанному с архитектурной идеей всего жилого комплекса, – сегодня этот вариант можно встретить не только в элитных новостройках. Дополнительный плюс – использование современных, качественных, дорогих материалов. Посмотрим на отделку в Ultra City – проекте компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI). Этот ЖК позиционируется как современный городской жилой комплекс, построенный с использованием ultra-технологий. Поэтому дизайн холлов здесь минималистичный и современный. Он построен на сочетании благородного серого оттенка и ярких цветов (натурального желтого и бордового); на контрасте техник и материалов с разной фактурой (металл, штукатурка, бетон, стекло). Есть необычные элементы декора, соответствующие современным тенденциям дизайна, например, разноуровневый потолок со встроенными светильниками. А стойка консьержа облицована керамогранитом с эффектом металла.

Ultra City
Ultra City

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2. Инженерные решения уровня бизнес-класса.

Например, четырехуровневая система очистки воды, которая используется во всех проектах RBI и «Северного города». Вода проходит грубое фильтрование кварцевым песком; сорбционную очистку активированным углем; тонкое фильтрование высокопористым нетканым полотном и, наконец, обеззараживание ультрафиолетом, – все для того, чтобы ее можно было пить из-под крана даже без кипячения. При этом горячая вода подогревается в тепловом пункте дома из той же холодной, т.е. она льется тоже вполне себе чистая.

Очистка воды
Очистка воды

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3. Двор-сад с авторским ландшафтным дизайном.

В Green City, еще одном проекте «Северного города», в пространство двора интегрированы мини-холмы, альпийские горки, разновысотные растения (и цветущие, и декоративно-лиственные). Весь двор разделен на тематические зоны: сквер с островками зелени, спортивная зона с площадками workout и беговой дорожкой, прогулочный бульвар, детские площадки, места для отдыха взрослых, площадка для выгула собак, мангалы для пикника… А у жителей Ultra City будет свой фруктовый сад прямо во дворе.

Green City
Green City

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4. Система безопасности и контроля доступа.

В некоторые проекты комфорт-класса уже сегодня включают не только собственную службу охраны с круглосуточным дежурством, но и консьержа в парадной. Это дополнительная гарантия того, что на территорию дома не попадет посторонний. Все гости заходят внутрь через единую входную группу, где их встречает консьерж, который затем связывается с хозяином квартиры через домофон. Сами жители могут зайти на территорию и через калитку – но доступ только по электронному ключу. При этом вся придомовая территория, а также входы в подъезды и лифты находятся под видеонаблюдением. Такая система реализована, например, в жилом комплексе «Дом у Московского TIME».

«Дом у Московского TIME»
«Дом у Московского TIME»

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Таким образом, жилье может и должно быть безопасным, экологичным и стильным – именно эти детали и отличают по-настоящему современных застройщиков. Хорошая новость в том, что сегодня такие квартиры доступны не только элитному покупателю. Соглашаясь на меньшее, вы рискуете вложиться в уже устаревший продукт.

*"На правах рекламы"


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