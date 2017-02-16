Компания NDG примет участие в выставках в Архангельске и Северодвинске

18 и 19 февраля 2017 года компания Navis Development Group примет участие в выставках по недвижимости, который пройдут в Северодвинске и Архангельске соответственно.

Navis Development Group представит свои малоэтажные проекты комплексного освоения территории формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Жители Архангельска и Северодвинска узнают о возможности приобрести евро-двухкомнатую квартиру за 1,8 млн руб в комфортном малоэтажном жилом комплексе в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проектов NDG – АН «МЕТРЫ».

В рамках выставки «Влюбленные в Питер» компания Navis Development Group проведет ряд консультаций для жителей Архангельска и Северодвинска по приобретению квартир в Санкт-Петербурге.

Застройщик познакомит посетителей мероприятия с новыми акциями и предложениями по покупке жилья. Участники выставки узнают о европейских форматах квартир: двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, садом, ванной с окном, с камином и эркером.

Выставка-шоу «Влюбленные в Питер» пройдет по мотивам известного телевизионного шоу «100 к 1». В ходе мероприятия пройдет опрос людей на тему романтических мест в Санкт-Петербурге. Организаторы назовут самые популярные ответы. На выставке будут представлены несколько жилых комплексов, построенные в самых живописных местах Санкт-Петербурга.

В Северодвинске выставка пройдет 18 февраля (суббота)

Начало в 14:00

По адресу ул. Ломоносова, 100 кафе «Миндаль»

Запись по телефону 43-19-25.

Количество мест ограничено.

Вход свободный.

В Архангельске выставка пройдет 19 февраля (воскресенье)

Выставка пройдет в ROUTE 66. По адресу проспект Ломоносова, 177.

Начало в 15:00.

Запись по телефону 43-19-25

Количество мест ограничено

Вход свободный



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