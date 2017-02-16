Крупнейший алмаз Европы предложили назвать в честь Архангельска

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что крупнейший алмаз Европы могут назвать в честь столицы Поморья. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на месторождении имени Гриба найден алмаз весом 181,68 карата – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы.

По словам Орлова, был разговор с нынешним собственником предприятия «Архангельскгеолдобыча» – компанией «Лукойл», с гендиректором «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

«Я предложил название «Архангельская область». Он в свою очередь – «Звезда Архангельска», – сообщил губернатор.

Как ожидается, окончательное название выберут в ходе конкурса.

В XXI веке в России было добыто лишь пять алмазов, вес которых превышает 180 карат. Архангельский кристалл – четвертый по размерам в этом списке (первые три добыты в Якутии).