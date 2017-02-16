Компания NDG примет участие в ярмарке «Горизонт возможностей» в Мурманске 18 февраля

18 февраля 2017 года в клубе «Ледокол» пройдет ярмарка «Горизонт возможностей», где мурманчане узнают о новых предложениях на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области, смогут задать вопросы застройщикам и представителям агентств недвижимости.

По сложившейся традиции компания Navis Development Group примет участие в мероприятии. И представит свои малоэтажные проекты комплексного освоения территории формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Жители Мурманска узнают о возможности приобрести евро-двухкомнатую квартиру за 1,8 млн руб в комфортном малоэтажном жилом комплексе в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проектов NDG – АН «МЕТРЫ».

Застройщик познакомит посетителей мероприятия с новыми акциями и предложениями по покупке жилья. Участники выставки узнают о европейских форматах квартир: двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, садом, ванной с окном, с камином и эркером. Агентство недвижимости «МЕТРЫ» – эксклюзивный продавец квартир в проектах формата «Европейские пригороды» разработал несколько специальных акций: «0% первый взнос», «15 месяцев ипотека без платежей», «1 кв.м. в подарок». Таким образом любой работающий человек может позволить себе приобрести квартиру от Navis Development Group, выбрав наиболее подходящие условия.

Февральская ярмарка организована в форме семинара, в программе: медиа-презентации, доклады, консультации от ведущих специалистов и экспертов в сфере недвижимости. Участники ярмарки имеют уникальную возможность в режиме реального времени решить вопросы ипотечного кредитования, распланировать вместе со специалистом этапы покупки недвижимости (от первичной консультации до окончательного приобретения жилья), а также клиенты смогут забронировать квартиру напрямую от застройщика.

Стратегический партнер Navis Development Group – ПАО «Сбербанк» представит обзор аккредитованных объектов, специалисты банков индивидуально проконсультируют посетителей, рассчитают ежемесячные платежи и соберут он-лайн заявки на ипотеку.

Дата мероприятия 18 февраля

Время: c 15.00 до 19.00

Адрес: г. Мурманск, ул. Книпович, д.17 Клуб «Ледокол»

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