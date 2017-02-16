Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей

По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.

«По сравнению с 2015 годом общий объем вкладов в Санкт-Петербурге увеличился на 7%. В 2016 году петербуржцы открыли 851 тысячу срочных депозитов на сумму 395 млрд рублей», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Олег Голубенцев.

Наиболее популярными видами вкладов по-прежнему остаются вклады линеек «Сохраняй» (классический без возможности пополнения и частичного снятия) и «Управляй» (пополняемый с возможностью частичного снятия) — на них пришлось более 50% всех открываемых вкладов.

Срок размещения вклада вырос от полугода до 1-2 лет, при этом средняя сумма вклада увеличилась на 27% – до 370 тыс. рублей.

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