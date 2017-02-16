Путин заявил о трехкратном росте количества кибератак на госструктуры РФ

Владимир Путин заявил о трехкратном росте количества кибератак на государственные структуры РФ. При этом абсолютных цифр президент страны не озвучил.

Заявление главы государства прозвучало 16 февраля в Москве на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. П обращении к руководству спецслужбы Путин указал, что на повестке дня стоит вопрос "совершенствования системы защиты сведений, составляющих государственную тайну, особенно в условиях перехода ведомств на электронный документооборот".

"Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году – по сравнению с 2015-м – выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы", – отметил Путин. Количественных показателей президент не озвучил.