ЗакС хочет защитить Ржевский лесопарк от застройки, признав его зеленой зоной общего пользования

Включить Ржевский лесопарк в реестр зеленых насаждений общего пользования Петербурга предложили депутаты Законодательного собрания: в таких зонах запрещено капитальное строительство.

Как сообщает 16 февраля пресс-служба парламента, профильная комиссия ЗакСа по экологической защите населения предложила включить Ржевский лесопарк в перечень зеленых насаждений общего пользования. Это не только позволит защитить природную территорию, но и даст возможность развивать ее как рекреационный объект, решили депутаты.

В 2014 году Смольный рассматривал Ржевку как одно из мест для строительства нового зоопарка. Однако часть местных жителей выступила против любой застройки в лесопарке. Горожане обратились к депутатам с просьбой защитить зеленую зону.

По закону на территории ЗНОП можно строить только вестибюли и вентиляционные шахты метро. В то же время есть и много ограничений — на таких территориях запрещено выгуливать собак, проводить несогласованные мероприятия, а также сидеть на газонах и раскапывать участки под огороды, указано в законе. Штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.