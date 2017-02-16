Наемник сирийской "Аль-Каиды" приговорен к семи годам в Петербурге

Московский окружной военный суд 16 февраля провел в Петербурге выездной процесс над бывшим боевиком международной террористической организации "Джабхат ан-Нусра", запрещенной в РФ. Исламжон Захидов получил семь лет общего режима.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки" из зала суда, тройка судей признала Захидова виновным в том, что с апреля 2015 года по апрель 2016-го он участвовал на территории Сирии в боевых действиях на стороне противников Башара Асада. ФСБ вменила россиянину две статьи – участие в деятельности террористической организации (205.5 УК) и обучение терроризму (205.3 УК).

Прокуратура просила десять лет, суд приговорил Захидова к семи. Детали отцовской вербовки и результаты раскаяния боевика читайте в материале "Фонтанки" "Аль-Каида" научила Родину защищать".