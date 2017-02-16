«Газпром» заплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн за рекламу

Спонсорский контракт с футбольным клубом «Оренбург» заключила 16 февраля компания «Газпром добыча Оренбург», которая является дочерним предприятием «Газпрома». Согласно данным с сайта госзакупок, соглашение будет действовать до конца 2017 года, общая сумма отчислений в оренбургскую команду составит 907 миллионов рублей.

ФК «Оренбург» обязуется предоставить газовой компании рекламные услуги на соответствующую сумму. Реклама будет размещена на экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.

Еще 158,5 млн рублей «Газпром добыча Оренбург» по аналогичной схеме выплатит местному клубу по настольному теннису «Факел-Газпром».

В настоящее время футбольный клуб «Оренбург» занимает 14-е место в чемпионате России.