Минфин России: «Дочкам» иностранных банков могут запретить обслуживать российские стратегические предприятия

В Министерстве финансов РФ не исключают запрета для иностранных банков на работу со стратегическими компаниями страны.

Как пишет RNS, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев 16 февраля заявил журналистам в Москве о том, что «дочкам» иностранных банков могут запретить обслуживать российские стратегические предприятия. Это произойдет в случае «недружественных действий» со стороны тех стран, в которых зарегистрированы головные компании этих банков.

«Будут работать только с теми банками, которые удовлетворяют следующим критериям. Критерий номер один — это рейтинг. Мы предлагаем на уровне "А–" по версии АКРА. Второе — это ряд критериев, связанных просто с операционной деятельностью банка, такие, как членство в системе страхования вкладов, наличие универсальной лицензии. Следующий пункт — это отсутствие задолженности перед бюджетом всех уровней. И последнее — это капитал на уровне не менее установленного правительством. Сейчас правительством установлено 25 млрд рублей, мы не собираемся это менять», — сказал он.

Если «дочка» иностранного банка соответствует всем этим условиям, то «это банк, который зарегистрирован в Российской Федерации, имеет российскую банковскую лицензию и, таким образом, является российской кредитной организацией».

«Правительство Российской Федерации может в случае недружественных действий принять такое решение (о запрете на обслуживание российских стратегических компаний. — Прим. ред.). Вот если нас обидят, то мы тоже будем отвечать», — сказал Моисеев, не указав, о каких именно «недружественных действиях» идет речь.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило о том, что Минфин предлагает дать правительству право запрещать российским «дочкам» западных банков работать со стратегически значимыми государственными компаниями. Речь идет о запрете на обслуживание счетов и размещение депозитов для банков, которые ограничили кредитование «отдельных предприятий и организаций» из-за введенных ранее санкций.