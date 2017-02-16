Путин сообщил о том, что в России за год поймали 400 шпионов

Глава государства озвучил данные о пойманных за год в России шпионах. Счет идет на сотни.

Закрытые обычно сведения Владимир Путин озвучил 16 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности в Москве.

"Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки. По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны", – сказал президент.

Также Путин отметил успехи ФСБ в борьбе с терроризмом на территории страны.

"Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд серьёзных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности вновь снизилось. Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Так, ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе – 16 терактов. За это вам отдельное большое спасибо", – сказал президент.