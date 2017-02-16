"Аль-Каида" научила Родину защищать

В Петербурге приговорен боевик сирийской "Аль-Каиды". Хотя постреляв из танка по Асаду и пообщавшись с ФСБ, он одумался и выразил готовность присягнуть главнокомандующему Путину.

Московский окружной военный суд 16 февраля закончил в Петербурге выездной процесс над девятнадцатилетним Исламжоном Закидовым. Целый год он воевал против сирийского режима в составе запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Его завербовал собственный отец, за которым теперь охотится ФСБ. А Закидов-младший после ареста готов воевать на стороне Асада.

Исламжон мальчиком попал в цепкие руки отца Садыка Захидова. Часто прогуливал уроки. Школу ему заменили поездки в Турцию и Иорданию для познания канонов ислама и обучения арабскому языку.

Когда началась война в Сирии, отец уехал воевать против Асада. В конце 2014 года подтянул и Исламжона. Приезжай, говорит, в Турцию. Женю на девушке из Каира.

Но свадьба не состоялась, или невеста и вовсе не входила в отцовские планы. Супружескую жизнь было предложено поменять на строительство халифата в Сирии. В феврале 2015-го Захидов-младший перешел границу и под Алеппо попал в лагерь боевиков «Джабхат ан-Нусры». Ее еще называют сирийской "Аль-Каидой". Верховный суд России признал организацию террористической в декабре 2014 года, много позже США, ООН и Великобритании.

Исламжон прошел трехмесячную подготовку. Ему определили роль танкиста (вероятно, из-за низкого роста), обучили боевым действиям в составе подразделения и в апреле 2015-го отправили в бой. Захидов, в частности, штурмовал город Идлиб.

После задержания и ареста в июне 2016 года Исламжон был с сотрудниками ФСБ словоохотлив. Он называл какие-то имена бойцов (надо понимать, граждан России, другие вряд ли волнуют чекистов) и дал показания против отца. Их содержательность удовлетворила следственную службу. В отношении Садыка Захидова возбуждено уголовное дело.

Исламжон в обмен на показания попросил заключить с ним соглашение о сотрудничестве. Оно автоматически снижает планку наказания и исключает пожизненный срок. Зампрокурора Петербурга Чубыкин не возражал.

Адвокат Юрий Виноградов напомнил тройке судей, что по показаниям подсудимого ФСБ возбудила даже не одно, а несколько уголовных дед. Свадьба была обманным предлогом, и воевать-то Исламжон не испытывал ни малейшего желания.

«Отец с самого детства оказывал огромное влияние на молодого человека, который хотел семью, а оказался на войне», – уточнил защитник.

По словам Исламжона, первая попытка побега провалилась, и его вынудили воевать под страхом смерти. В Турцию из Сирии он вернулся со второго раза, в мае 2016-го. К тому времени история со сбитым Су-24 затухла, и турецкие власти просто депортировали российского гражданина за нарушение визового режима. Через неделю ФСБ возбудила уголовное дело за участие в террористической организации и обучение терроризму (205.3 УК).

Дочь Садыка Захидова тоже в Сирии. Готовит повстанцам еду. Возможно, и она фигурантка дела.

В прениях прокуратура попросила для Захидова десять лет. А он в последнем слове дал понять, что отречением от отца-радикала рассчитывает на меньшее: «Приобретенные навыки военных действий я буду в дальнейшем использовать во благо государства и во имя справедливости».

Они пригодятся через 7 лет, решил приговором военный суд.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»