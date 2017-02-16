Парень битой изранил девушку на бульваре Красных Зорь

Полиция Невского района Петербурга разыскивает злоумышленника, который в ночь на 16 февраля набросился с бейсбольной битой на несовершеннолетнюю.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, 17-летняя девушка подверглась нападению в полночь на бульваре Красных Зорь. По предварительной информации, неизвестный внезапно кинулся на нее и несколько раз ударил бейсбольной битой по голове. Пострадавшую увезли в больницу, откуда около четырех часов утра врачи проинформировали полицию о случившемся.

Обстоятельства и мотив ночного нападения выясняются.