В Петербурге собрали налогов на 10 процентов больше

На 10% больше налогов, чем годом ранее, поступило в городскую казну в 2016 году. Итоги и планы с ФНС по Петербургу обсудил 16 февраля губернатор Георгий Полтавченко.

Как сообщает пресс-служба градоначальника, в бюджет Северной столицы поступило 408 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2015 году (хотя с учетом инфляции можно говорить об увеличении поступлений на 3-4%). Как доложили участники расширенной коллегии управления федеральной налоговой службы РФ по Петербургу, добиться увеличения платежей в основном удалось за счет бизнеса.

«Важно, что налоговая нагрузка при этом совсем не увеличилась. Наоборот, в некоторых сегментах мы ее снизили, в том числе для малого бизнеса», – отметил Георгий Полтавченко.

Что касается налоговых планов на 2017 год, то в ФНС рассчитывают на поступления в 434 миллиарда. Эти деньги планируется вложить в строительство объектов социальной инфраструктуры. В текущем году в городе на Неве должны быть построены 9 школ, 14 детских садов, 7 медицинских учреждений и 7 спортивных объектов. Кроме того, планируется отреставрировать 60 памятников архитектуры.

Также придется потратиться на начальный этап строительства еще четырех школ и семи детских садов и материнский капитал за третьего и каждого следующего ребенка, с этого года увеличивающийся на 20 процентов.