Порошенко заставит украинский Совбез разобраться с блокадой поставок угля из Донбасса

Президент Украины заставит Совет по национальной безопасности и обороне страны решить проблему поставок угля из Донбасса. Петр Порошенко выяснит, почему силовики не в состоянии снять блокаду железных дорог, устроенную вооруженными радикалами.

На заседании Совета по национальной безопасности и обороны 16 февраля будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников энергетического угля, не забывая, что и тот уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш, украинский, и должен занимать свою долю в энергетическом балансе страны. Мы найдем оптимальные пути разблокировки и защитим права граждан", – сказал Порошенко.

Напомним, накануне "Фонтанка" писала о том, что из-за блокады Донбасса кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Напомним, на Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Блокада организована вооруженными радикалами, называющими себя "ветеранами АТО". премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий в Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.