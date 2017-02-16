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16.02.2017 14:22

Путин: Нас постоянно провоцируют

Владимир Путин отметил постоянные попытки западных стран втянуть Россию в конфронтацию. Глава государства сделал это заявление 16 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности в Москве.

Слова президента России, сказанные на коллегии, приводит пресс-служба Кремля.

"Нас то и дело провоцируют, собственно говоря – постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", – заявил Путин.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него ведущих государств", – добавил он и похвалил контрразведчиков за хорошую работу.

"Достигнутые показатели за прошлый год – позитивные и с хорошей динамикой. Имею в виду ваши усилия по противодействию терроризму и экстремизму, серию успешных операций по линии контрразведки, борьбу с экономическими преступлениями и другие направления. На высоком уровне была обеспечена безопасность массовых мероприятий, в том числе выборов в Государственную думу, в региональные и местные органы власти. Хочу поблагодарить руководство и личный состав службы за добросовестное отношение к делу, за чёткое и своевременное выполнение поставленных перед вами задач", – сказал президент.


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