Операция "Преемник": Как Петр I потомкам проблем подкинул

16.02.2017 14:10

16 февраля 1722 года государь Петр Алексеевич принял указ о престолонаследии. Этот указ изменил традиционный обычай наследования престола прямыми потомками по мужской линии, позволяя назначать преемником любого, по воле монарха. К чему в итоге привело такое решение, рассказывает Константин Ранкс.

Принятие указа о престолонаследии, по сути дела, было торжеством абсолютизма, вполне в духе тенденций того времени. Воля монарха теперь простиралась и за пределы его земного существования. Петр, как и другие отцы-монархи, столкнулся с тем, что его прямой наследник не разделяет идеалов своего родителя, и даже враждебен им.

Сознавать, что со смертью рухнет дело рук твоих, невыносимо любому человеку, но тем более тому, кто при жизни имеет огромную, неограниченную власть. И передача ее своему сподвижнику, единомышленнику, который продолжит твое дело, было формой сохранения своей власти в веках.

К сожалению, сам Петр воспользоваться своим указом не смог, так и не дописав имя на грифельной доске. Возник казус, который определил бесконечную череду переворотов 18-го века. Ряд старых знатных родов полагал считать наследником внука Петра I - великого князя Петра Алексеевича. Эта персона была понятна и широким народным массам. Но «птенцы гнезда Петрова» прекрасно понимали, что их карьера будет кончена, а скорее всего, и жизнь. Поэтому они ставили на императрицу Екатерину I.

Екатерина была, возможно, самым близким Петру человеком, разделяя с ним и бремя походной жизни, и помогая дельными советами. Обожание Петра в армии распространялось и на «матушку», при этом ее простое происхождение — когда-то она была служанкой у латвийского пастора — было наглядным примером того, что судьба может повернуться лицом к любому. В 1724 году Екатерина была коронована как императрица, и Петр умер у нее на руках. Таким образом Меншиков и его партия постарались преподнести это как символ желания государя передать ей власть. Армия поддержала Екатерину...

Весь 18-й век в основном Россией правили женщины. Дочь Петра Великого и Екатерина Вторая пришли к власти на штыках и шпагах заговорщиков. Век закончился убийством Павла Первого, и только после воцарения Николая I в 1825 году в престолонаследии воцарился порядок...

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].