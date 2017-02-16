Еще
16:09 16.02.2017
Новость часа
15:29
Наемник сирийской "Аль-Каиды" приговорен к семи годам в Петербурге
Пришлите свою новость!
16:06
Иван Складчиков вернется в комитет по промышленной политике в должности первого зампреда
16:01
Петербург лидирует среди регионов в сфере электронной регистрации прав
15:55
На Энгельса подбили машину ГИБДД
15:47
Крупнейший алмаз Европы предложили назвать в честь Архангельска
15:42
На Ставрополье впервые в России запретили продажу вейпов подросткам
15:37
Путин заявил о трехкратном росте количества кибератак на госструктуры РФ
15:32
ЗакС хочет защитить Ржевский лесопарк от застройки, признав его зеленой зоной общего пользования
15:29
Наемник сирийской "Аль-Каиды" приговорен к семи годам в Петербурге
15:23
«Газпром» заплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн за рекламу
15:08
Минфин России: «Дочкам» иностранных банков могут запретить обслуживать российские стратегические предприятия
15:03
Легковушка улетела в дом на Пироговской набережной
14:57
Путин сообщил о том, что в России за год поймали 400 шпионов
14:50
Парень битой изранил девушку на бульваре Красных Зорь
14:46
МИД РФ предупредил об охоте за россиянами спецслужб США за границей
14:41
В Петербурге собрали налогов на 10 процентов больше
14:37
Порошенко заставит украинский Совбез разобраться с блокадой поставок угля из Донбасса
14:22
Путин: Нас постоянно провоцируют
14:10
"Зенит" в Андерлехте поддержит тысяча болельщиков
14:10
Операция "Преемник": Как Петр I потомкам проблем подкинул
14:06
"Квадрат.ру": Арендаторы жилья смогут получить налоговые вычеты
13:56
“Единая Россия”: На праймериз в Петербурге Максакова заявляла об одном гражданстве
13:56
Разведка Минобороны Украины: В ДНР и ЛНР рабочие массово переходят в ополчение из-за блокады
13:45
Финский парламент отказался отменять гей-браки
13:41
Американцы попросили Трампа изгнать Сороса из Штатов
13:25
Большегрузы столкнулись на дороге Выборг – Светогорск, есть жертвы
13:22
Шойгу поговорил с де Мистурой
13:15
В академии Штиглица пройдет концерт в пользу онкобольных детей
13:14
В Музее Фаберже откроется выставка Сальвадора Дали
13:11
Премьер-министр РФ подписал постановление о создании единой информационной системы соцобеспечения
13:07
Аналитики подсчитали, где в Петербурге чаще угоняют машины
12:53
За самовольный переезд петербуржец снова отправится в колонию
12:44
Прокуратура в Петербурге просит 10 лет для бойца сирийской "Аль-Каиды"
12:34
Замдиректора РНБ Тихонова: Библиограф Елисеев – хам
12:17
Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в матче с «Андерлехтом»
12:15
Фонд AdVita просит петербуржцев рассказать о доступности паллиативной помощи в Петербурге
12:13
Власти Хельсинки могут разогнать лагерь беженцев в центре города
12:12
Эксперты оценили транспортную доступность новостроек Петербурга
12:05
Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона
12:03
Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника
11:54
Дрозденко порекомендовал строительному вице-губернатору Москвину заиметь позицию
11:46
Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке
11:41
Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 км в -35 градусов
11:28
Шойгу ответил главе Пентагона
11:27
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
11:17
В Детской городской больнице № 2 открылось гастроотделение
11:11
Оппозиции согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге
11:04
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
10:56
Экс-депутата Максакову исключат из ЕР
10:50
Россияне за год провели в финских отелях 670 тысяч ночей
10:44
В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички
10:38
В Купчино попались угонщики со спецоборудованием
10:32
«Добрый рок» благодарит за поддержку
10:26
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
10:20
В мясных блинчиках из петербургских магазинов нашли «секретные» ингредиенты
10:14
Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления
10:08
"Квадрат": В Петербурге на новый ФЗ-214 проверили первого застройщика
10:02
Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018
09:54
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
09:46
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
09:38
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
09:30
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
09:21
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
09:12
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
09:01
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
08:53
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
08:45
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
08:37
СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
08:29
В ДТП на Искровском погибла пожилая женщина
08:21
Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
16.02.2017 14:10

"Зенит" в Андерлехте поддержит тысяча болельщиков

16 февраля «Зенит» проведет первый официальный матч в 2017 году. Сине-бело-голубые встретятся с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в желтом; хозяева — в фиолетовой форме, голкипер — в зеленом, сообщает официальный сайт клуба. На матче ожидается до 14 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тысячи болельщиков.

Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» предупреждает: на стадионе «Костант Ванден Сток» отсутствуют камеры хранения, а зрителям с рюкзаками и сумками может быть отказано в доступе на игру.

Матч против «Андерлехта» начнется в 23:05 по петербургскому времени. В прямом эфире встречу покажет федеральный «Матч ТВ».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Газпром» заплатит футбольному клубу «Оренбург» 900 млн за рекламу
"Зенит" в Андерлехте поддержит тысяча болельщиков
Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в матче с «Андерлехтом»
Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018
Аппиа и Мбодж не помогут "Андерлехту" в первом матче с "Зенитом"
Нападающий «Зенита» Гасилин намерен перейти в «Амкар»
«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика»
Мутко рассказал о 14 получивших разрешение на допинг россиянах
«Спартак» лишил СКА лидерства в чемпионате
Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Чьи мечты сбываются
Лахти ждет россиян без допинга
Будет вам Олимпиада
Иванович и все-все-все
Кто приехал сделать «Зенит» еще сильнее
Теннис — страшная сила
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Операция "Преемник": Как Петр I потомкам проблем подкинул

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Лучший вид на Петербург

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.