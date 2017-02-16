"Зенит" в Андерлехте поддержит тысяча болельщиков

16 февраля «Зенит» проведет первый официальный матч в 2017 году. Сине-бело-голубые встретятся с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в желтом; хозяева — в фиолетовой форме, голкипер — в зеленом, сообщает официальный сайт клуба. На матче ожидается до 14 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тысячи болельщиков.

Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» предупреждает: на стадионе «Костант Ванден Сток» отсутствуют камеры хранения, а зрителям с рюкзаками и сумками может быть отказано в доступе на игру.

Матч против «Андерлехта» начнется в 23:05 по петербургскому времени. В прямом эфире встречу покажет федеральный «Матч ТВ».