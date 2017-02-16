Разведка Минобороны Украины: В ДНР и ЛНР рабочие массово переходят в ополчение из-за блокады

Подразделения ополчения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) пополняют местные жители, оставшиеся без работы из-за блокады железнодорожных путей.

Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Лента.ру.

В ряды ополченцев вступают сотрудники предприятий угледобывающего комплекса, лишившиеся рабочих мест после прекращения поставок угля, говорится в сообщении. Также отмечается, что особенно интенсивно набор в подразделения ДНР и ЛНР идет в Довжанском, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке. В разведывательном главке подчеркивают, что идти в ополченцы население побуждает потребность содержать свои семьи в условиях возникшей безработицы.

Накануне, 15 февраля, "Фонтанка" писала о том, что кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем с поставками угля из Донбасса. Решение было принято без возражений в ходе внеочередного заседания правительства.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с ЛНР и ДНР, заблокировали узловую железнодорожную станцию «Светланово», а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.