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16.02.2017 13:56

“Единая Россия”: На праймериз в Петербурге Максакова заявляла об одном гражданстве

В петербургской «Единой России» удивлены двойным гражданством Марии Максаковой, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе партии 16 февраля.

«Дело в том, что, когда Максакова подавала заявление об участии в праймериз, она декларировала только одно гражданство. Проверять эти данные не входило в наши обязанности. Место рождения у нее было указано в ГДР», – сообщили в «Единой России».

Напомним, что Мария Максакова проиграла праймериз в Государственную Думу по 212-му западному одномандатному округу в Санкт-Петербурге. Позже она заявила, что на праймериз были нарушения и так называемые «карусели». При этом до предварительного голосования в Сети появлялась информация о продуктовых наборах, которые якобы раздает ее штаб тем, кто проголосует за оперную певицу. Первое место на праймериз в мае 2016 года занял депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

Экс-депутат Госдумы Максакова в интервью российскому изданию "Медуза" 15 февраля призналась, что у нее уже есть второе, немецкое, гражданство, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, когда Максакова прошла в Государственную Думу прошлого созыва.

Напомним, что муж Максаковой, коммунист Денис Вороненков, в январе 2017 года дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против экс-президента страны Виктора Януковича. На днях  Следственный комитет объявил экс-депутата Вороненкова в федеральный розыск: правоохранительные органы считают, что бывший парламентарий причастен к рейдерскому захвату чужой собственности. Сейчас супруги живут в Киеве.  

 


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