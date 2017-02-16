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16.02.2017 14:56
3 Комментариев

Что не нужно государству

Особняк на Каменном острове, хозфекальные станции и производство продуктов для заключенных - «Фонтанка» изучила, от чего в Петербурге готово отказаться правительство страны, дабы выручить средства.
Что не нужно государству
PressFoto/Zoonar/Trischberger Rupert

До 2020-го Росимущество пустит с молотка 160 объектов в Петербурге. Это в 3 раза больше, чем в плане приватизации предыдущей трехлетки. Новая программа была опубликована 15 февраля. Рекордный дефицит бюджета в 2,7 трлн рублей заставил провести ревизию имущества. И обнаружились "заначки", а иногда — и удивительные объекты.

Правительство вспомнило о даче принца Ольденбургского на Каменном острове. Здание пустует последний десяток лет, а может быть, с тех самых пор, как его восстановили после пожара в 1980-х. Деревянное здание Смарагда Шустова на Малой Невке, 11, решено пустить с молотка. В придачу к федеральному памятнику прилагается сад в 3,5 тысячи кв. м. А бонусом – спуск к воде, украшенный сфинксами.

Соседние участки на Малой Невке, 13, тоже решили отдать на продажу. На них – трехэтажный корпус и гараж, подходящие под создание гостиницы. Окружение благоприятное – рядом парк и резиденция митрополита Петербургского и Ладожского.

Словно для контраста предпринимателям предложат приобрести и часть Морского порта, точнее, его инфраструктуры – хозфекальные станции, водонапорную башню или небольшую флотилию из 8 буксиров.

Зато со старинным особняком на Крюковом канале, 12, государство решило не расставаться. Приватизация киностудии «Лендок» пройдет, но государство оставит себе блокпакет – 25% плюс 1 акцию. Это позволит накладывать вето на решения совета директоров. А горожанам – оставит надежду, что студию все-таки не закроют.

Миллиардные ФГУПы

В очередь на приватизацию попали структуры Спецстроя. Масштабная организация со штатом в 37 тысяч человек впала в немилость после скандалов вокруг космодрома Восточный. В 2016-м проблемы, копившиеся с 2012-го, достигли апогея. Строители бастовали из-за невыплат зарплаты, Спецстрой срывал графики. После неудачного запуска ракеты недовольство высказал Владимир Путин. За этим последовала череда коррупционных скандалов с арестами руководителей.  В декабре было объявлено о расформировании Спецстроя.

В Петербурге базируется главное управление структуры по Северо-Западу. Его тоже решено продать частному бизнесу. По отчетности, выручка предприятия в 2015-м достигала 10,3 млрд рублей. Оно реконструирует космодром Плесецк под Архангельском, участвует в возведении ЛАЭС-2, строит и ремонтирует военные городки региона.

В активе – филиалы с 5 тысячами сотрудников, техника, детский лагерь на 300 мест под Зеленогорском, завод металлоконструкций. Правда, что из этого дойдет до приватизации, неизвестно. Минобороны намерено создать на базе Спецстроя новые ФГУПы. Им доверят объекты под грифом «секретно».

От непрофильной деятельности решили избавить и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Она также расстанется с управлением строительства по Северо-Западу и предприятием «Архангельское». Оно 10 лет кормило заключенных по всей России рыбой, зерновыми и молоком. Поля под Воронежем, цеха в Находке и Гатчине давали компании двухмиллиардный оборот ежегодно.

Впрочем, у покупателей предприятия такой выручки может не оказаться. ФГУПам удавалось продавать продукты в СИЗО и колонии по выгодным ценам.  А в 2015-м одно из ведомственных предприятий обвинили в выдавливании с рынка доставки еды заключенным частного бизнеса.

Прибыльный бизнес

Правительство продает и коммерчески востребованные предприятия. К примеру – 90% акций АО «Звезда-Редуктор» на улице Бабушкина, 123. Компанию учредило ПАО «Звезда» в 2013-м специально для создания нового цеха стоимостью 4,7 млрд рублей. Холдинг производит двигатели для судостроения, в том числе по оборонзаказу. Ему требовалось собственное производство редукторов, чтобы отказаться от поставок с Украины. Проект поддержал Минпромторг, и в счет бюджетного финансирования «Звезда» передала 90% акций государству.

Приватизация пакета стала новостью для председателя совета директоров «Звезды» Павла Плавника. «Звезда-редуктор» – фактически не самостоятельное предприятие. «С точки зрения Росимущества и наполнения текущего бюджета подход понятен, – сказал Павел Плавник. – С точки зрения развития промышленности — вопросов больше, чем ответов».

Приватизирован будет и НИИ вакцин и сывороток в Красном Селе. Институт производит половину вакцин от гриппа для рынка России и поставляет их на Кубу и в Никарагуа. За последние 5 лет он обновил оборудование и увеличил выручку в 4 раза, до 1,3 млрд рублей в год. А в 2016-м – запустил совместное производство в Латинской Америке.

Не нужна государству теперь и типография № 12 им. Лоханкова на улице Правды, 15. Она считает себя преемницей первых печатников, вызванных в Петербург Петром I.

В списке на приватизацию – и Полярная морская геологоразведочная экспедиция, ведущая разведку ресурсов в Арктике и Антарктике.

Впрочем, включение в программу приватизации еще не значит обязательной продажи. «Детгиз» – издательство «Детская литература» – не находит покупателей уже 7 лет. А приватизацию Ленгипрогора — Российского НИПИ Урбанистики — уже останавливали как минимум дважды.  В феврале министр строительства Михаил Мень заявил, что необходимо окончательно отказаться от приватизации института и создать на его базе «центр образования и компетенций в сферах градостроительства, урбанистики, благоустройства и вовлечения людей в жизнь города».

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»

Справка:

В 2017-2019-м годах приватизация госимущества будет приносить в бюджет 5,6 млрд рублей ежегодно, рассчитывает правительство. В целом по России планируется продать 1041 объект и приватизировать 775 предприятий. Дополнительные доходы государство планирует получить от продажи пакета 75% минус одна акция в «Совкомфлоте», лидера рынка по перевозке нефти и газа. А также — снизить свою долю в нефтедобывающей компании «АЛРОСА» до 29% плюс 1 акция и в Банке ВТБ — до 25% плюс 1 акция.

С 2001 года приватизация госимущества ведется на плановой основе. Программу продажи предприятий и собственности утверждает правительство на срок от 1 до 3 лет. В нее могут включать любое имущество, за исключением стратегических предприятий. Это учреждения, имеющие особое значение для обороноспособности, а также — защиты нравственности, здоровья и прав граждан, говорится в законе. Перечень стратегических предприятий определяет президент.


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комментарии пользователей (3)
Acura
16 февраля 2017 г. 16:04
Самое выгодное — фекальные станции. Потому что если отключат газ, то ещё пережить можно, а вот дерьмо под себя складывать совсем не очень :))
лукницкий
16 февраля 2017 г. 15:40
На дачу — то пожалуй желающие найдутся, да и на служебный флигель дачи принца Ольденбургского тоже (Малой Невки наб., 13) А вот, зачем кому — то водонапорная башня? Музей? Ресторан? На территорию МП просто так не пускают
photo_234-239700 (1)
Морской торговый порт 1-й район. Водонапорная башня. Фото Наталии Макаровой, 03.2016г. citywalls.ru. Ещё в 2015 году решили, что отдать из имущества Морского порта. И буксирчики перечислили https://www.korabel.ru/news/comments/imuschestvo_morskogo_porta_sankt-peterburg_vystavyat_na_torgi.html
Udel
16 февраля 2017 г. 15:06
Безвозмездно? Или даром...
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