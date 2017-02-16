Американцы попросили Трампа изгнать Сороса из Штатов

Американцы обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием выгнать из страны миллиардера и скандально известного биржевого спекулянта Джорджа Сороса.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Change.org, сообщает 16 февраля "Лента.ру".

«Президент Трамп, (...) мы просим запретить Соросу и членам его семьи вести дела в нашей стране (...) Мы просим выдать ордер на его арест за то, что он нанимает людей для организации бунта и протестов, которые вредят нашим людям и ценностям», — говорится в тексте документа.

На момент написания материала, обращение набрало более девяти тысяч подписей.

20 января 2017 года, в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, Сорос заявил, что политика нового президента потерпит неудачу, а сам он обладает диктаторскими замашками. «Я бы охарактеризовал его как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны», — заявил миллиардер.

В эти же дни пресса широко обсуждала финансовые потери Сороса, решившего нажиться на президентской гонке в США. Сорос поставил на соперницу Трампа Хиллари Клинтон и проиграл. Он потерял около миллиарда долларов на ставках против рынка во время ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа.