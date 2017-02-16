Шойгу поговорил с де Мистурой

В Москве 16 февраля состоялась встреча министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Шойгу на встрече отметил, что с момента введения перемирия в Сирии 29 декабря прошлого года прямые столкновения между правительственными войсками Сирии и умеренными оппозиционными группировками прекратились .

«У нас на порядок сократилось количество обстрелов, полностью ликвидированы прямые боестолкновения, – сказал Шойгу. – Мы надеемся на дальнейшее налаживание конструктивного диалога с оппозицией».

Сергей Шойгу также рассказал, что российский центр разминирования ведет огромную работу по разминированию гражданских объектов и объектов инфраструктуры, вместе с сирийскими властями восстанавливает водозаборы в Дамаске для стабильной подачи воды и разминированию Алеппо.

«Вы знаете, что там уникальные памятники истории и культуры, которые практически все заминированы. Для того, чтобы наш фронт здесь был более широким и охватывал максимальное количество территорий, которые сегодня нуждаются в разминировании, мы создали центр подготовки саперов, и буквально вчера состоялся первый выпуск сирийских саперов с передачей им оборудования для того, чтобы у них была возможность начать разминирование», — пояснил руководитель российского военного ведомства.

По его словам, Россия взаимодействует с ООН в вопросах сирийского урегулирования.

С 29 декабря 2016 года в Сирии начал действовать режим прекращения огня между оппозиционными группами и правительственными войсками. Отмечается, что между сторонами были заключены три документа о прекращении боев, контроле за соблюдением перемирия и начале мирных переговоров. Гарантами соглашений выступили Москва и Анкара.