Премьер-министр РФ подписал постановление о создании единой информационной системы соцобеспечения

Премьер-министр России подписал постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Об этом Дмитрий Медведев заявил 16 февраля на заседании правительства страны.

Как пишет RNS, Медведев сообщил о том, что в новой системе будут храниться сведения обо всех мерах социальной поддержки, и каждый человек сможет получить информацию о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены.

«Документ, который я подписал, — важный, на мой взгляд, это постановление о создании единой государственной информационной системы социального обеспечения. Такая база данных необходима, чтобы формировать полную адресную поддержку социальной поддержки», — заявил Медведев.

«Каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их представляет федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления. Информацию о своем пакете пользователь сможет просматривать в любом регионе страны», — добавил глава правительства.