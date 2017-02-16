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16.02.2017 13:07

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке

Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Инвестиционная Академия

Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
Посмотрим, есть ли негативу рациональное объяснение и можно ли все-таки заработать на валютном рынке

Про соломинку и бревно

Подавляющее большинство нелестных комментариев направлены на дискредитацию репутации брокеров, которые предоставляют свои услуги на валютном рынке. Помимо распространенных в этой сфере конкурентных войн, скорее всего, это связано с тем, что Форекс – самый молодой финансовый рынок из всех существующих и мало кто действительно разбирается в его специфике. В России он обрел свой привычный облик лишь в 1990-х годах, а к 2015-му, согласно рейтингу Интерфакс, на нем активно торговали меньше 1% наших сограждан. И даже среди них многие надеялись на удачу и быстрый заработок. Именно такой подход обеспечивает непрекращающийся поток ругательств в адрес брокеров. Отсутствие должной подготовки зачастую приводит к тому, что трейдеры теряют свои вложения и начинают винить в этом компанию, которая предоставила им услуги, вместо того, чтобы задуматься о собственной компетентности.

Удача или расчет?

С отсутствием должной подготовки связано еще одно весьма распространенное мнение о валютном рынке: Форекс – это казино, где «проигрывают» крупные суммы денег. Начнем с того, что даже «проиграть» нельзя больше, чем вложил. Современные торговые платформы автоматически закрывают убыточную сделку, чтобы не увести ее в минус и сохранить положительный баланс на клиентском счету. Здесь гораздо актуальнее говорить об отношении трейдеров к торговле на валютном рынке, чем о самом рынке. Многие начинают торговать, не имея даже базовых знаний о принципах работы на Форекс, и тогда это действительно превращается в угадывание – повезет, не повезет, в то время как, для этого необходимы тщательный анализ рыночной ситуации и умение пользоваться торговыми платформами. Всегда следует помнить, что Форекс – это серьезный финансовый институт, который, как и другие, требует затрат времени и сил. Любой необдуманный поступок и неоправданный риск приведут к неминуемым потерям. Чтобы этого избежать, необходимо пройти обучение в одном из специализированных образовательных центров, таких как Инвестиционная Академия.

Инвестируем в знания

Именно обучение является краеугольным камнем всех успешных сделок на рынке Форекс. Это тот этап, который нельзя пропускать и от которого зависит, насколько удачно будет в последующем складываться торговля. Можно начать с базовых курсов, где рассказывают об основных понятиях и принципах работы на валютном рынке, и, постепенно перейти к более сложным формам обучения, на которых разбирают тонкости различных методик анализа и торговых стратегий. При серьезном отношении к процессу обучения можно гарантированно получить знания, которых будет достаточно для начала работы и получения заработка.

Итак, многие негативные отзывы о рынке Форекс связаны с низким уровнем подготовки тех людей, которые их оставляют. Чтобы не попасть в список «неудачливых» трейдеров, которые «проиграли» свои последние сбережения, нужно обязательно пройти обучение. В Инвестиционной Академии вы можете выбрать курсы различного уровня сложности, платные и бесплатные, очные и дистанционные, длительные и краткосрочные. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сориентироваться на валютном рынке и сделать первые шаги к успеху.


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Инвестиционная Академия
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Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
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