В академии Штиглица пройдет концерт в пользу онкобольных детей

17 февраля в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (Соляной переулок, 13)состоится ежегодный благотворительный концерт классической музыки, организованный фондом AdVita («Ради жизни») и Synergy Orchestra и посвященный Международному дню детей, больных раком.

Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day) отмечается 15 февраля. Он был учрежден в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO), чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Его девиз: «Будь сильным. Борись с раком. Приди на помощь сегодня».

Благотворительный фонд AdVita проводит благотворительный концерт классической музыки, посвященный этому дню, уде в седьмой раз.

В исполнении SYNERGY ORCHESTRA и солистов Владимира Розанова (баян), Симеона Гуревича (скрипка) прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Генриха Бибера (сюита «Баталия»), Петра Чайковского (Вальс из Серенады для для струнного оркестра до мажор), Антонио Вивальди (концерт из цикла «L’Estro Armonico», или «Гармоническое вдохновение»), Ришара Гальяно (New York Tango) и других классических и современных композиторов. Как всегда, слушателей ждет премьера – название пьесы музыканты решили не раскрывать до самого концерта. В концерте также примут участие актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина и артисты балета Liliya Burdinskaya Dance Company.

Как рассказывают в фонде, каждый концерт SYNERGY ORCHESTRA – всегда открытие. Знаменитые произведения академической музыки соседствуют с первым исполнением только что написанных пьес современных композиторов. Виртуозные аранжировки делают звучание музыки необычным. Соединение драматических актеров, танцовщиков и музыкантов в едином пространстве превращают каждый концерт в выразительное и невероятно эмоциональное действо.

«Synergy Orchestra раздвигает границы самого понятия концерт академической музыки. В прошлом году по залу бродили феи, стихи соединялись с музыкой, шелковые ленты, протянутые по залу в финале, стали символом соединения. В этом году музыканты, актеры, танцоры и зрители станут создателями и участниками необычного музыкально-театрального действа. Невероятной красоты зал академии им. Штиглица с его поразительной акустикой объединит и усилит впечатления и создаст особую атмосферу. Такого вы еще не видели и не слышали! И сможете увидеть и услышать лишь однажды – 17 февраля 2017 года. Не пропустите!» – говорит Илья Тен, художественный руководитель SYNERGY ORCHESTRA.

Cейчас в экстренном сборе на лекарства, обследования, поиск донора в зарубежном регистре доноров костного мозга, социальной и волонтерской поддержке нуждаются 50 детей – подопечных фонда AdVita («Ради жизни»), и новые обращения фонд получает ежедневно. Истории подопечных вы можете прочитать на сайте www.advita.ru.

Собранные на концерте средства будут потрачены на оплату самых экстренных счетов.

Начало концерта в 20:00. Вход за благотворительное пожертвование. Без возрастных ограничений.

Полный отчет о расходовании средств будет опубликован на сайте фонда AdVita и в официальных группах фонда в социальных сетях.