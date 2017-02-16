Прокуратура в Петербурге просит 10 лет для бойца сирийской "Аль-Каиды"

В Петербурге тройка судей Московского окружного военного суда провела выездные прения по делу 19-летнего россиянина Исламжона Захидова, который воевал в Сирии против Башара Асада. Ему потребовали десять лет.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 16 февраля прокурор попросил признать Захидова виновным в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (сирийская «Аль-Каида») по статье 205.5 УК и обучении терроризму (205.3 УК).

По версии обвинения, Захидов с апреля 2015 года по апрель 2016-го участвовал в боевых действиях в Сирии, брал штурмом Идлиб, патрулировал территорию, снабжал коллег по цеху оружием.

Захидов расхотел воевать и бежал в Турцию. После депортации в Россию заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назвав имена других боевиков. Кроме того, дал показания на своего отца, который по-прежнему воюет против Асада.

Прокуратура оценила преступления Захидова десять лет. Подсудимый просит строго его не наказывать.