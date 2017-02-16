Замдиректора РНБ Тихонова: Библиограф Елисеев – хам

Заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки Елена Тихонова прокомментировала интернет-каналу [Фонтанка.Офис] серию громких новостей из РНБ. В том числе возможное «дисциплинарное взыскание» библиографа Никиты Елисеева и увольнение бывшего главного библиографа Татьяны Шумиловой.

«Причинно-следственной связи во всей этой шумихе не вижу. У руководства библиотеки желания разглядеть в действиях сотрудников «плохой поступок» нет. Есть просто плохой поступок», – сказала Елена Тихонова, комментируя новости о претензиях руководства библиотеки к Никите Елисееву.

По версии администрации РНБ, библиограф неправильно «сдал ключи» и «пнул дверь». Сам Никита Елисеев сегодня вручил руководству библиотеки свою объяснительную.

«Ту самую дверь (которую пнул библиограф Елисеев. – Прим. ред.) сейчас уже покрасили. А человек, который её пнул, большой трус. Можете это написать, пусть мне потом будет плохо. У меня тут одна из заведующих, она говорит, что он просто матом кроет сотрудников. Трус и хам», – заявила замгендиректора РНБ Елена Тихонова.

По её словам, конфликтная ситуация в РНБ, вызванная увольнением Татьяны Шумиловой, «сейчас уже угасает». «Те, у кого есть работа, работают и не обращают на это внимания. Аттестация сотрудников у нас плановая», – уточнила замдиректора РНБ.

Желание бывшего главного библиографа РНБ восстановиться на работе через суд Тихонова назвала «её правом». «Каждый должен пользоваться своим правом. Я как администратор – своим. Шумилова как работник – своим. Я считаю, что ущемления прав не должно быть ни с одной из сторон», – уверена один из руководителей РНБ.

Полную версию интервью с Еленой Тихоновой слушайте в эфире [Фонтанки.Офис] прямо сейчас.

Напомню, ранее и директор РНБ Александр Вислый, и пресс-служба Министерства культуры РФ официально опровергли информацию о том, что петербургская Российская национальная библиотека будет объединена с московской Российской государственной библиотекой. Тем не менее в Петербурге был создан «Общественный комитет спасения Публички».