Еще
14:06 16.02.2017
Пришлите свою новость!
13:56
Разведка Минобороны Украины: В ДНР и ЛНР рабочие массово переходят в ополчение из-за блокады
13:56
“Единая Россия”: На праймериз в Петербурге Максакова заявляла об одном гражданстве
13:45
Финский парламент отказался отменять гей-браки
13:41
Американцы попросили Трампа изгнать Сороса из Штатов
13:25
Большегрузы столкнулись на дороге Выборг – Светогорск, есть жертвы
13:22
Шойгу поговорил с де Мистурой
13:15
В академии Штиглица пройдет концерт в пользу онкобольных детей
13:14
В Музее Фаберже откроется выставка Сальвадора Дали
13:11
Премьер-министр РФ подписал постановление о создании единой информационной системы соцобеспечения
13:07
Аналитики подсчитали, где в Петербурге чаще угоняют машины
12:53
За самовольный переезд петербуржец снова отправится в колонию
12:44
Прокуратура в Петербурге просит 10 лет для бойца сирийской "Аль-Каиды"
12:34
Замдиректора РНБ Тихонова: Библиограф Елисеев – хам
12:17
Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в матче с «Андерлехтом»
12:15
Фонд AdVita просит петербуржцев рассказать о доступности паллиативной помощи в Петербурге
12:13
Власти Хельсинки могут разогнать лагерь беженцев в центре города
12:12
Эксперты оценили транспортную доступность новостроек Петербурга
12:05
Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона
12:03
Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника
11:54
Дрозденко порекомендовал строительному вице-губернатору Москвину заиметь позицию
11:46
Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке
11:41
Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 км в -35 градусов
11:28
Шойгу ответил главе Пентагона
11:27
В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР
11:17
В Детской городской больнице № 2 открылось гастроотделение
11:11
Оппозиции согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге
11:04
Петербуржец с кулаками набросился на медика скорой
10:56
Экс-депутата Максакову исключат из ЕР
10:50
Россияне за год провели в финских отелях 670 тысяч ночей
10:44
В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички
10:38
В Купчино попались угонщики со спецоборудованием
10:32
«Добрый рок» благодарит за поддержку
10:26
На Полюстровском стрелок из «Хаммера» обстрелял «Шевроле»
10:20
В мясных блинчиках из петербургских магазинов нашли «секретные» ингредиенты
10:14
Росспиртпрому предложат красить метанол, чтобы предотвратить отравления
10:08
"Квадрат": В Петербурге на новый ФЗ-214 проверили первого застройщика
10:02
Участвовавшие в беспорядках на Евро-2016 россияне не попадут на ЧМ-2018
09:54
Петербуржец расплатился за iPhone 6 фальшивыми деньгами
09:46
На спасательной станции в Ломоносове нашли арсенал оружия
09:38
После пожара в квартире на Чкаловском нашли погибшую
09:30
В Петродворце обнаружили еще одну жертву развратника через «ВКонтакте»
09:21
Петербургский банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» лишился лицензии
09:12
Восьмиклассницу пытались похитить на Маршала Казакова
09:01
На Большом Сампсониевском опрокинулся кондитерский грузовик
08:53
Мексиканское мясо вернется на российский рынок
08:45
Водитель подстрелил прохожего в Невском районе
08:37
СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
08:29
В ДТП на Искровском погибла пожилая женщина
08:21
Пентагон пообещал укрепить потенциал украинской армии
08:13
В Телецком озере нашли лопасть упавшего вертолета
08:05
На Петроградской стороне горела квартира
04:05
На выставке Айвазовского расскажут и споют об его Италии
03:52
В Петербурге представят новые книги о городских тайнах и легендах
03:44
Новый фильм Джармуша выходит в прокат
03:34
Петербуржцам расскажут о значении облаков в нашей жизни
03:18
Jukebox Trio раздвоятся на петербургском концерте
03:02
Мэтт Деймон сразится с чудовищами на Великой китайской стене
02:47
Владимир Мартынов станцует «Кали-Югу» на фортепиано
02:27
В Русском музее расскажут об истории картинных рам
02:14
На экранах — триумфатор “Золотого глобуса”
01:48
Гонконгский оркестр из книги рекордов Гиннеса сыграет в Петербурге
01:32
Театральный музей присоединится к венецианскому карнавалу
01:25
Библиограф Елисеев раскрыл подробности казуса с дверью в РНБ, который грозит взысканием
01:16
В “Родине” пройдет ретроспектива классика японского кино
00:42
На подъездах к Керченской переправе копятся фуры
00:29
В США у базы подлодок заметили российский разведывательный корабль
00:09
Доцент СПбГУ: Критикам президента будет уготовано место у параши
15/02
Пентагон рекомендует вести переговоры с Россией с позиции силы
15/02
В тройном ДТП на М-10 ранены мужчина и ребёнок
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.02.2017 12:34

Замдиректора РНБ Тихонова: Библиограф Елисеев – хам

Заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки Елена Тихонова прокомментировала интернет-каналу [Фонтанка.Офис] серию громких новостей из РНБ. В том числе возможное «дисциплинарное взыскание» библиографа Никиты Елисеева и увольнение бывшего главного библиографа Татьяны Шумиловой.

«Причинно-следственной связи во всей этой шумихе не вижу. У руководства библиотеки желания разглядеть в действиях сотрудников «плохой поступок» нет. Есть просто плохой поступок», – сказала Елена Тихонова, комментируя новости о претензиях руководства библиотеки к Никите Елисееву.

По версии администрации РНБ, библиограф неправильно «сдал ключи» и «пнул дверь». Сам Никита Елисеев сегодня вручил руководству библиотеки свою объяснительную.

«Ту самую дверь (которую пнул библиограф Елисеев. – Прим. ред.) сейчас уже покрасили. А человек, который её пнул, большой трус. Можете это написать, пусть мне потом будет плохо. У меня тут одна из заведующих, она говорит, что он просто матом кроет сотрудников. Трус и хам», – заявила замгендиректора РНБ Елена Тихонова.

По её словам, конфликтная ситуация в РНБ, вызванная увольнением Татьяны Шумиловой, «сейчас уже угасает». «Те, у кого есть работа, работают и не обращают на это внимания. Аттестация сотрудников у нас плановая», – уточнила замдиректора РНБ.

Желание бывшего главного библиографа РНБ восстановиться на работе через суд Тихонова назвала «её правом». «Каждый должен пользоваться своим правом. Я как администратор – своим. Шумилова как работник – своим. Я считаю, что ущемления прав не должно быть ни с одной из сторон», – уверена один из руководителей РНБ.

Полную версию интервью с Еленой Тихоновой слушайте в эфире [Фонтанки.Офис] прямо сейчас.

Напомню, ранее и директор РНБ Александр Вислый, и пресс-служба Министерства культуры РФ официально опровергли информацию о том, что петербургская Российская национальная библиотека будет объединена с московской Российской государственной библиотекой. Тем не менее в Петербурге был создан «Общественный комитет спасения Публички».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
16.02.2017 09:00

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21

«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Замдиректора РНБ Тихонова: Библиограф Елисеев – хам
Эксперты оценили транспортную доступность новостроек Петербурга
Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке
В Петербурге создан Общественный комитет спасения Публички
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выставят на торги
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 февраля
Лучший вид на Петербург
Экс-подрядчик Минкульта не пустил прессу на стройку новой сцены МДТ
ЗакС Петербурга решил направить в совет по муниципальному самоуправлению только единороссов
Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей
Биржу подвел торф
Петербургский трамвай становится частным
Смольный посмотрел в будущее: «четко и полно»
Игорь Албин: Инакомыслие не всегда плохо
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Как город жителям дорогу подарил
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Хоровод как ответ на крестный ход
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
С миру по прихожанину - Церкви Исаакий
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучший вид на Петербург

«Мужской» салат из скумбрии. Рецепт

Алина Циопа

Биржу подвел торф

Лучшая колбаса — это домашняя буженина

Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить

Эрмитаж выставляет искусство Мамлюкского султаната

Новости компаний
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32
Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина
По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.