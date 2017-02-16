Ловкость рук и чистая психология

Вундеркинд мира магии - иллюзионист Шим Лим в студии [Фонтанки.Офис] показал чудеса телепортации игральных карт и признался, почему в профессиональной среде он — дама пик.

Бывший пианист, за четыре года собравший главные профессиональные награды на чемпионатах среди фокусников, заморочил журналистов ведущего интернет-СМИ Северо-Запада, но был предельно искренен и чертовски обаятелен.

- Почему предпочли магию игре на фортепиано?

– Занятия фокусами дают слишком большое напряжение на руки, на мышцы. Врачи сказали мне, что совмещать невозможно, у меня уже начиналось омертвение мышц. И я выбрал магию.

- Кажется, что у вас такие легкие движения и никакого напряжения нет.

– В этом и состоит задача фокусника – практиковаться так, чтобы это выглядело легко и натурально. Здесь и проходит водораздел между любителями и профессионалами. Поначалу я упражнялся с картами по 6 часов в день. Сейчас хватает и часа. Но лучшая тренировка для меня – игра на фортепиано.

- Существует ли профессиональное сообщество фокусников?

– Конечно, у нас регулярно проходят конференции, на которых мы показываем свои новые трюки, рассказываем, как мы представляем нашу технику публике, тем, кто не работает в этой сфере. Но мы-то сами, конечно, понимаем всегда, как это работает.

- Все фокусники монетизируют свое мастерство?

– Да, практически все, кто придумывает трюки, кто исполняет их. На конференциях мы собираемся и обучаем друг друга. Мы делаем это не бесплатно. Это как обычный курс обучения, только в сфере магии. Карточные фокусы – не только ловкость рук. Половина дела – в психологии. Зато карты можно брать разные – для трюков подходит любая колода из магазина. Главное, чтобы она была высокого качества.

- Как фокусники сейчас зарабатывают? Только на обучении? Роликах на YouTube?

– На YouTube нет, но сами выступления и обучения приносят примерно одинаковые деньги. Чтобы зарабатывать на YouTube, надо показывать что-то новое практически ежедневно. Когда я начал заниматься этим, у меня не было учителя, я не учился в школе магии, все делал сам. Прежде всего потому, что у меня не было денег на обучение. Я и занялся картами, в том числе потому, что это самый дешевый вид магии, здесь не требуется никаких инвестиций. Только время. Есть базовые вещи, которые легко можно найти в Интернете и книгах. Это простейшие фокусы и, выучившись их исполнять, ты понимаешь, как работает вся эта механика. Начинаешь думать, что можно сделать еще на базе исходных умений. По мере того, как у меня начинали появляться какие-то деньги, я мог ходить на конференции. Там можно было брать уроки у настоящих фокусников, которые обучали продвинутым трюкам.

- Что означает ваша татуировка на пальце правой руки?

– Я состою в сообществе магов, в котором всего 52 члена, по числу карт, оно называется «52». И каждому дается случайная карта, и моя татуировка на руке – это моя карта, пиковая дама. Но это совершенно случайный выбор, может попасться и дама червей, и валет, все, что угодно. В сообществе только 52 человека, это не оплачиваемое членство. Я не получаю вознаграждения, это просто вопрос престижа. Туда могут пригласить, только если место освободилось по тем или иным причинам. Чтобы стать членом группы, ты должен им понравиться, я думаю, ты должен быть уникальным, выдающимся, мастером. Руководит этим сообществом англичанка Лора Ландан. И она выбирает людей по своему усмотрению.

- Известно, что фокусников не пускают в казино. Это правда?

– Да, это так. Когда я был в Макао во время своего тура, это такой азиатский Лас-Вегас, меня не пускали никуда. Этот пункт даже был прописан в моем контракте, по нему я не имел права посещать казино.

- А как вы сами оцениваете своих коллег? Ведь для вас их трюки — уже не чудо, а вопрос техники.

– Нет, это магия. (Смеется.) Мы все очень разные, у каждого свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И оценивать магов – это почти то же самое, что говорить, хороша музыка или плоха. Иногда критерием оценки может служить трудность исполнения того или иного трюка. И в большинстве случаев именно на этом основании мы оцениваем друг друга.

- Есть ли какой-то негласный договор между магами о том, чтобы не раскрывать секреты друг друга?

– Да, существует неписаное правило. Даже если ваш коллега, маг, обучил вас какому-то трюку, это не значит, что вы можете обучать ему других людей. И не во всех случаях вы можете с этим трюком выступать.

- А что будет с тем, кто нарушил это правило? Его превратят в лягушку?

– Если бы мы могли. Но такого человека будут презирать.