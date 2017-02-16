Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в матче с «Андерлехтом»

Первый официальный матч после зимней паузы проведет футбольный клуб «Зенит» сегодня, 16 февраля, в Брюсселе. В рамках 1/16 финала Лиги Европы петербургская команда встретится с местным «Андерлехтом».

Букмекеры оценивают шансы на успех обеих команд одинаково, с коэффициентом 2,7 на победу каждой из них. В пользу «Андерлехта» говорит отличная форма (команда не проигрывает 9 матчей подряд), а у «Зенита», считают они, более мощный и глубокий состав, а также опытнейший тренер.

«Андерлехт» и «Зенит» четыре раза встречались друг с другом в официальных матчах. На групповом этапе Лиги Европы сезона 2010-2011 петербуржцы выиграли в обоих встречах с одинаковым счетом 3:1, а на групповом этапе Лиги чемпионов 2012-2013 команды обменялись победами.

Сегодняшний матч начнется в 23.05 по московскому времени. Трансляция встречи будет вестись в 73 странах мира.

Напомним, главный судья встречи в Брюсселе — 31-летний англичанин Майкл Оливер.