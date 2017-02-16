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14:06 16.02.2017
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16.02.2017 12:12

Эксперты оценили транспортную доступность новостроек Петербурга

Эксперты агентства недвижимости «Квартировичкоф» провели исследование и выяснили, жители каких новостроек, которые располагаются в пяти главных строительных точках – Мурино, Бугры, Янино, Шушары, Кудрово, смогут быстрее добраться до центра мегаполиса.

Последнее, 5-е место досталось Буграм. Эта локация стала активно развиваться вслед за практически полной застройкой соседней деревни Мурино. На этой территории сейчас возводятся шесть жилых проектов разной масштабности, где проживать будут более 10 тысяч жителей. Выезд из Бугров для автомобилистов не составляет труда, за исключением места, где регулярно образуются заторы при выезде на проспект Культуры.

Время в пути на личном автомобиле до площади Восстания составит 42 минуты, а на общественном транспорте – 58 минут. Подробнее читайте на "Квадрат.ру"


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«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
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По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
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