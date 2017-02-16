Эксперты оценили транспортную доступность новостроек Петербурга

Эксперты агентства недвижимости «Квартировичкоф» провели исследование и выяснили, жители каких новостроек, которые располагаются в пяти главных строительных точках – Мурино, Бугры, Янино, Шушары, Кудрово, смогут быстрее добраться до центра мегаполиса.

Последнее, 5-е место досталось Буграм. Эта локация стала активно развиваться вслед за практически полной застройкой соседней деревни Мурино. На этой территории сейчас возводятся шесть жилых проектов разной масштабности, где проживать будут более 10 тысяч жителей. Выезд из Бугров для автомобилистов не составляет труда, за исключением места, где регулярно образуются заторы при выезде на проспект Культуры.

Время в пути на личном автомобиле до площади Восстания составит 42 минуты, а на общественном транспорте – 58 минут. Подробнее читайте на "Квадрат.ру"