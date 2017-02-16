Фонд AdVita просит петербуржцев рассказать о доступности паллиативной помощи в Петербурге

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями получить своевременное высокотехнологичное лечение, открыл паллиативное направление. Ведь болезнь, к сожалению, не всегда можно вылечить, но очень важно, чтобы человек не остался один, не испытывал боли, чтобы его семья и близкие в это время чувствовали поддержку.

Создание паллиативного направления в работе фонда AdVita поддержал московский Фонд помощи хосписам «Вера».

Елена Мартьянова, руководитель пресс-службы Фонда помощи хосписам «Вера» рассказала «Фонтанке»: «Очень грустно и стыдно, что сейчас, при всех тех положительных изменениях, которые происходят на наших глазах с законодательством в сфере обезболивания, есть немало людей, которые страдают от боли на последнем этапе жизни. Часто это происходит от незнания врачей, из-за мифов, из-за страха медиков перед возможным уголовным преследованием за ошибку в выписке рецепта. Пациенты и родственники часто не знают о своих правах, о том, как получить обезболивание, о том, какую помощь может оказать хоспис. К сожалению, не всех тяжелобольных пациентов современная медицина может излечить, но это не значит, что не могут получить помощь. И поэтому очень важно, что в фонде AdVita, который помогает людям с лечением, появляется и паллиативное направление – потому что, это очень важная часть помощи человеку и его семье, в последние месяцы и недели жизни человеку важно понимать, что он не один. Фонд, в том числе, сможет доносить до пациентов правильную информацию о паллиативной помощи, бороться с мифами. Например, к сожалению, не все знают о существовании горячей линии Росздавнадзора 8 800 500 18 35 (доступна в рабочее время в будни), куда можно обратиться, если не выписывают обезболивание. Если возникают вопросы о паллиативной помощи, можно обратиться на горячую линию, которая работает при поддержке фонда «Вера» 8-800-700-84-36».

Курировать паллиативное направление работы фонда AdVita будет давний волонтер, а теперь постоянный сотрудник фонда Катерина Овсянникова. Сейчас для нее очень важно собрать информацию о ситуации с паллиативной (в том числе и с хосписной) помощью в Петербурге, о ее доступности.

Поэтому фонд просит горожан откликнуться и рассказать:

— как врачи сообщили о неизлечимости болезни, рассказали ли о том, где в дальнейшем можно получить помощь;

— как прошел перевод под опеку поликлиники или хосписа (возникали ли проблемы, если да, то какие?);

— с какими трудностями вы столкнулись (проблемы в осуществлении ухода, отсутствие информации и возможности ее получить);

— были ли боли, удалось ли с ними справиться; возникали ли проблемы с доступностью обезболивания;

— достаточно ли было информации, предоставленной вам врачами; получали ли вы исчерпывающие ответы на ваши вопросы.

Присылайте рассказы о вашем опыте на почту фонда AdVita care@advita.ru.