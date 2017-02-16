Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона по делу о льготах для Societe Generale.

Как 16 февраля сообщает RNS со ссылкой на BFM TV, пресс-секретарь экологической партии Франции EELV Жульен Байю заявил, что подаст в суд на нынешнюю главу МВФ Кристин Лагард и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона по делу о предоставлении в 2009-2010 годах налоговых льгот в €2,2 млрд банку Societe Generale.

Кроме Лагард, занимавшей в то время пост министра финансов, а также Фийона, являвшегося премьер-министром, в иске указан министр бюджета Эрик Верт. Байю обвиняет их в растрате и незаконном предоставлении налоговых льгот банку. В общей сложности Societe Generale получил вычеты в размере €2,197 млрд как компания, понесшая убытки в результате действий сотрудника: банк объявил о рекордных убытках в €4,9 млрд по причине действий своего трейдера Жерома Кервьеля.

Иск будет представлен в Национальный суд справедливости CJR, занимающийся правонарушениями, допущенными членами правительства Франции.