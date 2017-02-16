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16.02.2017 12:05

Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона

Французский политик подаст в суд на Лагард и Фийона по делу о льготах для Societe Generale.

Как 16 февраля сообщает RNS со ссылкой на BFM TV, пресс-секретарь экологической партии Франции EELV Жульен Байю заявил, что подаст в суд на нынешнюю главу МВФ Кристин Лагард и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона по делу о предоставлении в 2009-2010 годах налоговых льгот в €2,2 млрд банку Societe Generale.

Кроме Лагард, занимавшей в то время пост министра финансов, а также Фийона, являвшегося премьер-министром, в иске указан министр бюджета Эрик Верт. Байю обвиняет их в растрате и незаконном предоставлении налоговых льгот банку. В общей сложности Societe Generale получил вычеты в размере €2,197 млрд как компания, понесшая убытки в результате действий сотрудника: банк объявил о рекордных убытках в €4,9 млрд по причине действий своего трейдера Жерома Кервьеля.

Иск будет представлен в Национальный суд справедливости CJR, занимающийся правонарушениями, допущенными членами правительства Франции.


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Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
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Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
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Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода.
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