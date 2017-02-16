Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника

В «Петербург-Безопасность» посчитали, что охранник — не женская профессия. Прокуратура Петербурга с мотивировкой отказа в трудоустройстве не согласилась и обвинила гендиректора в дискриминации по половому признаку.

Как сообщила 16 февраля пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура заинтересовалась подбором персонала в ООО «Охранное предприятие «Петербург Безопасность» после обращения из агентства занятости населения Калининского района. Выяснилось, что агентство в ноябре прошлого года подыскало кандидата на открытую вакансию «охранник» в предприятие «Петербург-Безопасность». Однако начальника отдела кадров кандидатура женщины не устроила, и соискательница получила отказ с мотивировкой «в связи с отсутствием женских вакансий».

Прокуратура посчитала отказ необоснованным в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса и 3 февраля привлекла гендиректора к дисциплинарной ответственности. Начальник отдела кадров тоже не избежал наказания — дело об административном правонарушении, которое возбудило в отношении него ведомство, рассматривает Государственная инспекция труда Петербурга.