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16.02.2017 12:03

Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника

В «Петербург-Безопасность» посчитали, что охранник — не женская профессия. Прокуратура Петербурга с мотивировкой отказа в трудоустройстве не согласилась и обвинила гендиректора в дискриминации по половому признаку.

Как сообщила 16 февраля пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура заинтересовалась подбором персонала в ООО «Охранное предприятие «Петербург Безопасность» после обращения из агентства занятости населения Калининского района. Выяснилось, что агентство в ноябре прошлого года подыскало кандидата на открытую вакансию «охранник» в предприятие «Петербург-Безопасность». Однако начальника отдела кадров кандидатура женщины не устроила, и соискательница получила отказ с мотивировкой «в связи с отсутствием женских вакансий».

Прокуратура посчитала отказ необоснованным в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса и 3 февраля привлекла гендиректора к дисциплинарной ответственности. Начальник отдела кадров тоже не избежал наказания — дело об административном правонарушении, которое возбудило в отношении него ведомство, рассматривает Государственная инспекция труда Петербурга.


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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
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