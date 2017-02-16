Василий Кичеджи: «Благотворительность не надо связывать с милостыней»

17 февраля состоится благотворительный концерт классической музыки, организованный фондом AdVita («Ради жизни»). Концерт пройдет в академии имени А. Л. Штиглица. О том, почему именно в этой академии, и о том, что значит благотворительность для преподавателей и студентов этого вуза, рассказывает ректор академии Василий Кичеджи.

17 февраля состоится благотворительный концерт классической музыки, организованный фондом AdVita («Ради жизни»). Концерт пройдет в академии имени А. Л. Штиглица. Начало в 20:00. Вход за любое посильное пожертвование. А все средства будут направлены в пользу маленьких подопечных фонда. О том, почему концерт пройдет именно в этой академии, и о том, что значит благотворительность для преподавателей и студентов этого вуза, рассказывает ректор академии Василий Кичеджи.

- 17 февраля в Академии Штиглица пройдет концерт в пользу благотворительного фонда AdVita. А что такое благотворительность для Вас?

- Само слово состоит из двух частей – благо и творить. Прежде всего, для кого-то и, конечно, для чего-то. Благотворительность же необязательно должна быть только в виде денег, возможны и какие-то иные действия. И, мне кажется, это не нужно связывать с милостыней. Внутри она должна быть наполнена духовной составляющей.

- Александр Людвигович Штиглиц был известен своими благотворительными делами и здание Академии – один из примеров его благородной деятельности.

- Александр II назвал поступок Штиглица «подвигом просвещенной благотворительности». На мой взгляд, это очень хороший проект, который стал, конечно же, символом города. Но, конечно, в свое время он абсолютно ясно и коммерчески правильно преследовал инвестиционный интерес.

Вот посмотрите – Александр Людвигович вместе со своим зятем Александром Половоцвым создал великолепный музей. В то время один из лучших. Впрочем, как и сейчас. Это ведь не просто собрание культурных ценностей, а определенное вложение. Он создал учебное заведение, которое готовило ученых-рисовальщиков. 90 процентов работников Карла Фаберже были выпускниками училища.

И, конечно, великим сподвижником был Максимилиан Месмахер. Человек, который не просто создал это здание, но и стал первым, кто спроектировал весь учебный процесс. Сегодня мы соблюдаем те традиции и оглядываемся туда.

- Студенты и преподаватели Академии регулярно участвуют в благотворительных проектах. Инициатива исходит от них самих или во взаимодействии с руководством?

- Знаете, это общее желание людей, которые здесь либо работают, либо учатся. Наши студенты и преподаватели участвуют в мероприятиях в школах, в других вузах, больницах. Акций очень много, и мы даже не ведем эту статистику. Как говорят наши знакомые врачи – это такая культурная терапия.

- Когда фонд AdVita обратился с просьбой провести концерт, вопрос решился очень быстро. За что мы чрезвычайно благодарны. Но почему Вы все-таки согласились помочь?

- Потому что у фонда есть имя. Сейчас работает очень много благотворительных организаций. Нельзя сказать, что это плохо. Это не так. У каждой – определенный авторитет. Но, к сожалению, сегодня есть те, кто работает на себя и во имя себя.

Об AdVita много очень хороших откликов. Я уверен в правильности выбранного вами пути, а нам это дает возможность без проверок соглашаться и участвовать в ваших мероприятиях, используя какую-то часть наших управленческих и организационных возможностей.

- У нас есть косвенный опыт сотрудничества с AdVita, – вступает в разговор Алексей Абакумов, руководитель департамента внешних связей Академии.

- Фонд организовал сбор средств для нашего профессора, декана факультета дизайна Валерия Георгиевича Бандорина. Мы убедились, что эта система работает: удалось собрать много пожертвований. К сожалению, спасти Валерия Георгиевича не удалось, но все что могли – сделали.

Конечно, мы проводим разные мастер-классы. Детские, в том числе. Работаем с домами инвалидов.

-То есть у вас последовательная работа идет в этом направлении?

- Нельзя сказать, что это политика вуза. Просто мы не можем ими не заниматься. Это и внутренняя потребность самих художников – никогда не думают о том, чтоб отказать в таких запросах.

Просят провести мастер-класс или еще что-то, всегда идем навстречу. Мы считаем это неотъемлемой частью работы. Поэтому у нас пройдет концерт фонда AdVita. Плюс ко всему это всегда праздник, победы над болезнью, в том числе. И в то же время концерт –искусство музыки, а мы стараемся быть на стыке разных сфер искусства.

- А с какими-то еще организациями вы сотрудничаете или для вас это первый опыт?

- На моей памяти первый. В основном это государственные организации – детдома, дома творчества, центры реабилитации инвалидов, больницы. Делали выставку в 40-й поликлинике. Сейчас заключаем договор с городской многопрофильной больницей № 2.

- Что вы там будете делать?

- Это одна из самых авторитетных больниц в городе. Особенно по ряду направлений. У них большое здание со сложной структурой. Спроектировали его в 1970-е, открыли в перестроечное время. Там есть проблемы, допустим, с навигацией, с оформлением интерьеров.

Мы привлекли наших студентов, дипломников кафедры графического дизайна. Они разрабатывают систему навигации по больнице, чтобы посетителям было удобно там находиться. Плюс ко всему это графический визуальный стиль. Пациенту нужно создавать определенное настроение. В Европе, Америке акцент делается на хороший дизайн – здесь это тоже важно. Ребята с кафедры интерьера придумывают каким образом реорганизовать интерьеры, чтобы повысить ощущение комфорта.

С одной стороны, этот проект можно назвать благотворительным. С другой – доброе сотрудничество между госучреждениями. Важно, что прежде практики такой комплексной работы в Петербурге не было: чтобы было постоянное сотрудничество. Обычно дарят картины, расписывают что-то, но это лишь малая часть взаимодействия. Будем надеяться, что у нас получится масштабно.

- А вообще студенты и преподаватели охотно откликаются на такие предложения?

- В целом – да. Наверное, если таких предложений станет слишком много, начнется отсев. Наши ресурсы ведь тоже ограниченные, но никогда не было такого, чтобы наотрез отказались. Всегда искали возможные варианты. Кстати, в скором времени наша сотрудница Алина Давлетшина организует художественную выставку сотрудников и выпускников академии на территории пространства «Легко-легко», которое создано фондом AdVita.

Беседовала Наталия Эфендиева,

фонд AdVita («Ради жизни») для «Фонтанки.ру»