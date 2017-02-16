Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 км в -35 градусов

Спецназ Западного военного округа (ЗВО) совершил комплексный марш-бросок на 50 км в условиях сверхнизких температур. Бойцы провели на тридцатипятиградусном морозе почти сутки.

Как сообщает пресс-служба ЗВО 16 февраля, военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области, совершили комплексный 50-километровый марш-бросок в условиях сверхнизких температур.

Группы спецназа совершали высадку на неподготовленную площадку со сверхмалой высоты с задержкой раскрытия парашютной системы, а затем в ходе марш-броска выполняли 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводилось не более суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач при температуре –35 градусов. Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 кг.