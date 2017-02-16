Жирафа-долгожитель умерла в Ленинградском зоопарке

В Петербурге в возрасте 35 лет скончалась жирафа Луга. По мнению зоологов, она была старейшей из живущих в зоопарках животных этого вида.

Как сообщили «Фонтанке» 16 февраля в пресс-службе Ленинградского зоопарка, Луга умерла от старости 15 февраля. Она была первым жирафом, родившимся в Ленинградском зоопарке.

«Сотрудники, ухаживающие за Лугой, сделали все возможное, чтобы её жизнь была насыщенной и счастливой, ведь высокая продолжительность жизни животного является одним из самых важных показателей уровня заботы о нем», – добавили в пресс-службе.

Жирафы живут в зоопарках в среднем 27 лет, Луга считалась долгожителем. За свою долгую жизнь Луга со своим супругом Гамлетом произвела семь детенышей, которые в настоящее время живут в разных зоопарках мира. Гамлета уже нет в живых, и после смерти Луги в зоопарке осталась только её дочь Соня.

В пресс-службе сообщили, что завозить в зоопарк можно только маленьких — как по возрасту, так и по росту – детенышей. И пока неизвестно, появится ли в ближайшее время у Сони компания.