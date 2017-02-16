Строительство петербургского участка трассы М-11 сорвано. Не самые бедные люди Петербурга в буквальном смысле готовы содрать асфальт с репутационного для власти проекта.

Вечером 15 февраля в петербургской гостинице «Москва» состоялась «тайная» встреча. Руководители ведущих дорожно-строительных компаний Петербурга узким кругом обсудили провал многомиллиардного проекта – скоростной трассы М-11. Эксклюзивные подробности переговоров есть у «Фонтанки».

С десяток крупных дорожных компаний Петербурга, включая «Возрождение», «АБЗ-Дорстрой», «СевЗапСтрой», ввязались в строительство магистрали Москва – Санкт-Петербург, и у всех – проблемы с турецким генподрядчиком «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA).

Справка: Платная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург протяженностью 669 км должна быть полностью запущена к ЧМ-18. Генподряд на почти 140-километровый участок скоростной дороги (км 543 –км 684) в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). По данным куратора проекта - госкомпании «Автодор», стоимость работ на петербургском отрезке оценивается почти в 80 млрд рублей, в том числе частные инвестиции – 19,2 млрд рублей. Концессионер – ООО «Магистраль двух столиц», созданное при участии "ВТБ Капитал" и французской VINCI. На субподряде у турецкой ICA десятки компаний Петербурга – дорожники, транспортные компании, мостостроители, поставщики материалов и оборудования.

«Есть опасение, что нас кинули», – оценил ситуацию один из дорожников. Топы дорожно-строительных компаний – мрачнее тучи. По примерным подсчетам участников вчерашних переговоров, им турецкий генподрядчик с 2016 года должен более 5 миллиардов рублей.

Бизнесмены соглашаются: ситуация патовая. По их словам, переговоры с иностранцами давно зашли в тупик, финансовые потоки ICA для всех тайна. Петербуржцы даже не знают о поступлении и расходовании средств, которые получает на строительство ICA. «Обращались уже и в Минтранс РФ. Говорят – жалуйтесь на Кельбаха [Сергей Кельбах – глава ГК «Автодор». – Прим. ред.]. Такое ощущение, что там какие-то свои игры: нашими руками хотят утопить Кельбаха», – поделился мнением один из участников встречи. В "ВТБ Капитал" в конфликт петербургских строителей и ICA не вмешиваются.

Перешли бизнесмены и к «производственным» проблемам. Работы у субподрядчиков не принимаются месяцами, в петербургском офисе ICA нет внятной инженерной службы. «У турков на каждом ключевом звене сидят приближенные – то чей-то зять, то чей-то тесть», – вставил один из участников встречи.

Субподрядчики в ответ жилы на трассе тоже не рвут: работы сейчас практически остановлены. «Турки понимают, что у них цейтнот. Если в этом году мы не закончим нижние слои асфальта, то к весне 2018 года они объект точно не сдадут», – рассуждает один из дорожников. Ему отвечают: «По слухам, ICA уже просит отложить сдачу объекта до конца 2019 года».

Вопрос у всех один: что делать? Решили шуметь. И если предыдущая акция http://m.fontanka.ru/2017/01/23/143/ обиженных субподрядчиков, когда съезды с трассы М-11 обещали перекрыть представители транспортных компаний, вышла бутафорской, то сейчас промахнуться нельзя. Вопрос только в том, кого подключить к спасению репутационного для властей проекта. Начали хором перебирать варианты:

– Ну, не Навального же…

– Областную промышленную палату?

– Коллективное письмо Путину? Хотя оно все равно уйдет в работу Кельбаху …

– Петербургских депутатов подключить?

– «Опору России»?

– А в арбитраж уже хоть кто-то обращался?

До суда обиженные субподрядчики пока, как выяснилось, не дошли. «Какой сейчас суд? У кого-то выполненные работы на десятки миллионов не подписаны, у кого-то на сотни… В арбитраже сейчас с ними еще судятся за ЗСД», – отмахнулся один из дорожников. «Мне проще асфальт обратно снять, я им так и сказал», – присоединился еще один участник встречи.

К разговору переговорщики решили вернуться чуть позднее. Для начала договорились добиться встречи с представителями «Автодора» и ООО «Магистраль двух столиц». К этому моменту петербургские подрядчики актуализируют данные по долгам. Уже не до коммерческих тайн: все готовы озвучить суммы и условия своих контрактов.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проблемной стройке. В январе турецкую компанию атаковали перевозчики. Транспортные компании представляла Ассоциация «Грузавтотранс», лидер которой Владимир Матягин озвучивал сумму задолженности 4 миллиарда рублей.

Представители компании «Магистраль двух столиц» заявили тогда «Фонтанке», что конфликт между генподрядчиком и его партнерами не повлияет на сдачу объекта в срок. Официально нигде не сообщается, но по данным субподрядчиков, на петербургском участке трассы они сообща выполнили работ на 23 миллиарда рублей.

Турецкая компания строила в Петербурге новый терминал в Пулково, затем заканчивала строительство центрального участка ЗСД. И именно на этом объекте ICA впервые попала в повестку как проблемный партнер.

Справка: Участок дороги (км 543-км 684) захватывает Новгородскую и Ленинградскую области. Участок пройдет в обход Чудово и Тосны. Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и платной эксплуатации данного участка «Автодор» и «Магистраль двух столиц» подписали еще в 2014 году.

Высокоскоростная трасса будет платной. Скоростная платная трасса М-11 станет альтернативой трассе М-10 «Россия». Расчетная скорость движения автомобилей на М-11- 150 км в час.

Катерина Кураева, "Фонтанка.ру"